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Son dakika haberleri! Avcılar'da 20 bine yakın kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Avcılar'da 20 bine yakın kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı aşan 20 bine yakın cinsel içerikli kaçak ürüne el konuldu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı aşan 20 bine yakın cinsel içerikli kaçak ürüne el konuldu.

Alınan bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesinde bulunan bir depoda kaçak ilaç saklandığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren söz konusu depoya dün düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı aşan çeşitli markalara ait 19 bin 600 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda, işyeri sahibi Y.E.T. ile A.S. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen depo Avcılar Belediyesine ait İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

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