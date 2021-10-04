Son dakika haberleri! Avcılar'da 20 bine yakın kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı aşan 20 bine yakın cinsel içerikli kaçak ürüne el konuldu.

Alınan bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesinde bulunan bir depoda kaçak ilaç saklandığı ve piyasaya sürülmek üzere olduğu istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren söz konusu depoya dün düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı aşan çeşitli markalara ait 19 bin 600 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda, işyeri sahibi Y.E.T. ile A.S. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen depo Avcılar Belediyesine ait İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

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