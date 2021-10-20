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Son dakika haberleri... ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kayseri'nin Felahiye ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Silahtar Mahallesi'nde 72 yaşındaki Mehmet G., ATV'nin devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... ATV'nin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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