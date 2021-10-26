Son dakika haberleri: Askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser - Haberler
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Son dakika haberleri: Askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

SAMSUN (AA) - Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim özel konserinde askeri bando, marş ve türküler söyledi. Askeri bando, "Sakarya", "Hoş gelişler ola", "Vatan", "Alay", "Biz Atatürk gençleriyiz", "İzmir", "Estergon" ve "10. yıl" marşları ile "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi.

Vatandaşların Türk bayraklarıyla dinlediği konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

Son dakika haberleri: Askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser

Son dakika haberleri: Askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser

Son dakika haberleri: Askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser

Son dakika haberleri: Askeri bandodan 29 Ekim'e özel konser
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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