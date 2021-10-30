Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Arnavutköy'de seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu'dan Gaziantep'e giden köpük ham maddesi yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkisinde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı emniyet şeridine çekerek aşağı inen sürücü, itfaiye ve güvenlik ekiplerine haber verdi.

Yolun trafiğe kapatılmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle araçlar yan yola yönlendirildi.

Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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