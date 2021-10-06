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Son dakika haberleri | Arnavutköy'de bir apartman dairesinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Arnavutköy'de bir apartman dairesinde yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Arnavutköy'de bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, bugün saat 16.30 sularında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Akcan Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katı dairesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yangının çıktığı esnada binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sokak adeta dumanla kaplanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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