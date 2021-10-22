Son dakika haberleri! Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 19 Ekim'de gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüpheliyi tutukladı.

Diğer 8 kişiden biri savcılıkça, 7'si ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4 iş yeri için de mühürleme kararı verildi.