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Son dakika haberleri! Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Ardahan'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 19 Ekim'de gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüpheliyi tutukladı.

Diğer 8 kişiden biri savcılıkça, 7'si ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4 iş yeri için de mühürleme kararı verildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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