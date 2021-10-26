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Son dakika haberleri | ANTALYA-KUMLUCA'DA 3 AYRI YERDE AYNI ANDA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde aynı saatte 3 ayrı noktada çıkan orman yangınları çıktı.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde aynı saatte 3 ayrı noktada çıkan orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede söndürülürken, sabotaj ihtimaline güvenlik güçleri bölgede devriye dolaşmaya başladı.

İlçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı. İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdahale etti. Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı. Teyakkuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye dolaşmaya başladı. yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri | ANTALYA-KUMLUCA'DA 3 AYRI YERDE AYNI ANDA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Son dakika haberleri | ANTALYA-KUMLUCA'DA 3 AYRI YERDE AYNI ANDA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Son dakika haberleri | ANTALYA-KUMLUCA'DA 3 AYRI YERDE AYNI ANDA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Son dakika haberleri | ANTALYA-KUMLUCA'DA 3 AYRI YERDE AYNI ANDA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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