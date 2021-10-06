Son dakika haberleri... Antalya jandarmasına 11 yeni devriye aracı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Antalya İl Jandarma Komutanlığında, asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 yeni devriye müdahale aracı hizmete başladı.
ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığında, asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 yeni devriye müdahale aracı hizmete başladı.
Antalya'da halkın huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak devriye müdahale araçları, Manavgat, Alanya, Aksu, Kumluca, Demre, Döşemealtı, Kemer, Kaş, Finike ve Elmalı İlçe Jandarma komutanlıklarına teslim edildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri