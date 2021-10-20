Son dakika haberleri | Antalya'da 'Yöresel Ürünler Fuarı' açıldı; 10 bine yakın ürün sergide

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), Anadolu'nun 12 bin yıllık kültür ve medeniyet zenginliğini yansıtan yaklaşık 10 bine yakın ürün, sunuldu. Fuara, 76 il ve KKTC'den 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firma katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle ATB'nin düzenlediği YÖREX, bu yıl 11'inci kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' sloganlarıyla ANFAŞ'da düzenlenen fuara, Türkiye'nin 81 ilinden milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve yöneticiler ve yöresel ürünler pazarında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, YÖREX'i bir fuardan çok bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini belirterek "YÖREX bir fuar olarak ticari iş birliklerine imkan veriyor, kent ekonomisine katkı sağlıyor ve sektörel bilinci artırıyor. Bu yıl programda e-ticaret konusu da ağırlık kazanmıştır. Bu katkıların her biri çok değerli. YÖREX'in itici gücü ile hem ulusalda hem yerelde tarım ve gıdada markalaşma konusunda güzel bir ilerleme kaydettik. ATSO olarak son 4 yılda 4 ürünümüze coğrafi işaret aldık" dedi.