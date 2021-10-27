Son dakika haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesi Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Topallı yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, araçta yolcu olarak bulunan E.Y.'nin (31) üzerinde poşete saralı vaziyette 7.66 gram esrar ile içime hazır sigara şeklinde esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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