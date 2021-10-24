Son dakika haberleri... Antalya'da ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu.

Salkımevler Mahallesi Kümeevler Mevkisi'nde Mehmet Çetin'e ait, içerisinde koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu hayvan ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 15 koyun telef oldu.