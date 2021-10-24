Son dakika haberleri... Antalya'da ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu - Haberler
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Son dakika haberleri... Antalya'da ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu.

Salkımevler Mahallesi Kümeevler Mevkisi'nde Mehmet Çetin'e ait, içerisinde koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu hayvan ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 15 koyun telef oldu.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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