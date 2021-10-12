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Son dakika haberi! Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ankara merkezli 9 ilde yürütülen soruşturmada 14 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli 9 ilde yürütülen soruşturmada 14 Deaş'lı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEAŞ'lılardan 6'sının yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği bildirildi.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 12.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmaları, arama/ el koyma ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haberi! Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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