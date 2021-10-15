Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıANKARA'da polisin durdurduğu kamyonette 451 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişiyi gözaltına alındı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da polisin durdurduğu kamyonette 451 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişiyi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı. Araçta 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü C.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda 5 ev ve 3 iş yeri ile 1 araçta daha arama yapıldı. Aramalarda 440 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının, dağıtım için kendilerine verilen kolilerdeki uyuşturucu haplar yerine boş kutuları dağıttıkları ve böylece diğer şebeke üyelerini dolandırdıkları belirlendi.Toplam 451 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi, diğer 4 kişi serbest bırakıldı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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