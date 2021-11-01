Son dakika haberleri! Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25-31 Ekim arasında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 415 kaçak sigara, 3 bin 180 bandrol, 2 bin 701 kaçak elektronik muhtelif eşya, 820 tıbbı ilaç, 683 kilogram kaçak tütün, 188 litre sahte alkollü içki, 34 kaçak cep telefonu, 4 sigara sarma makinesi, kompresör ve 610 bin 400 tütün için kullanılan makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.