Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltıANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen Deaş üyesi 28 kişiye gözaltı

ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ANKARA (DHA)

Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı

Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

 Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
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