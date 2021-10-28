Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltı
Son dakika haberleri... ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişiye gözaltıANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
ANKARA'da, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım'da eylem yapabileceği değerlendirilen Deaş üyesi 28 kişiye gözaltı
ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
ANKARA (DHA)