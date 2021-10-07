Son dakika haberleri! Almanya'da CDU Genel Başkanı, FDP ve Yeşillere hükümet kurma teklifini yineledi - Haberler
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Son dakika haberleri! Almanya'da CDU Genel Başkanı, FDP ve Yeşillere hükümet kurma teklifini yineledi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Almanya'da CDU Genel Başkanı, FDP ve Yeşillere hükümet kurma teklifini yineledi

Son dakika haberi: Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile Jamaika koalisyonu kurmak için son saniyeye kadar bekleyeceklerini söyledi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile Jamaika koalisyonu kurmak için son saniyeye kadar bekleyeceklerini söyledi.

Laschet, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve FDP arasında başlayan koalisyon görüşmelerine işaret ederek, "CDU olarak FDP ve Yeşillere hükümet kurma teklifimiz son saniyeye kadar geçerlidir. Kapıları biz kapatmıyoruz." dedi.

CDU olarak genel seçimlerden ikinci çıktıklarını vurgulayan Laschet, "Görüşmeler, süreç nasıl gelişecek? Bütçe ve vergi gibi konular nasıl olacak? FDP'nin tutumu ne olacak? Gelişmeleri çok sıkı takip edeceğiz." diye konuştu.

Laschet, Almanya'da kişiler üzerinden yapılan eleştirileri yanlış bulduğunu belirterek, "Önce vatan sonra parti daha sonra kişiler gelir. Jamaika projesi, bir kişi yüzünden başarısız olmayacak." ifadesini kullandı.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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