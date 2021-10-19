Son dakika haberleri... Alman ortaklı firma Havza OSB'deki yatırımını büyütmek istiyor

Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) ilk üretime geçen ve üretime geçtiği günden bu yana ihracat yapan Alman ortaklı Eurocast Döküm AŞ tarafından ilave 7 milyon avroluk yatırım için yer tahsisi başvurusu yapıldı.

Eurocast Döküm AŞ'nin ortakları Mustafa Bakır ve Andreas Hehn Mark ile firmanın yatırımdan sorumlu müdürleri Bernd Stein ve Muhammet Kabaoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette yapılacak yatırım hakkında Başkan Özdemir'e bilgi verildi.

Mustafa Bakır, yaptığı açıklamada, Havza OSB'de yeni bir yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Yeni yatırım kararıyla birlikte 13 bin 650 metrekarelik bir alan için yer tahsisi talebinde bulunduklarını belirten Bakır, "Yer tahsisinin gerçekleşmesinin ardından çelik konstrüksiyon ve makine parça imalatı yapacak fabrikamızda, imalat başladığında 150 kişi istihdam edeceğiz. Yapılacak bu ilave yatırımızın bütçesi 7 milyon avro ve ihracat ağırlıklı bir yatırım olacak." dedi.

Firmanın Alman ortağı Andreas Hehn Mark da ilgi ve alakalarından dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür ederek ilave yatırım kararı almalarında Havza OSB'nin lojistik imkanlarının önemli rol oynadığını vurguladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Eurocast Döküm AŞ yetkililerine aldıkları yatırım kararından dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Mustafa Bey bir Havzalı olarak Havza için elini taşın altına koydu ve Havza'da üretime geçen ilk fabrikayı kurdu. Fabrikanın üretime geçmesi ve ihracata başlaması bizleri için de çok önemli bir motivasyon aracı oldu. Hayallerimizin gerçekleştiğine olan inancımızı tazeledi ve bize güç verdi. Havza OSB'de şu an gelen taleplere cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarına başladık. İnşallah Havza OSB'nin ilave 3 bin 500 metrekare ilave alan ile toplam alanını 4 bin 500 metrekareye çıkaracağız. Bu da bölgemizde daha çok yatırım, daha çok istihdam demek. Havza OSB'de ilave yatırım kararı alarak yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlayacak olan Mustafa Bakır ve Andreas Hehn Mark teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak Havza OSB'de yatırım yapacak tüm yatırımcı iş insanlarımızın yanındayız."