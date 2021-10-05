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Son dakika haberleri | Aleyna'nın ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Aleyna'nın ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu

Son dakika habere göre Iğdır'da Gökhan A.(42) tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve intihar ettiği söylenilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Gökhan A.(42) tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve intihar ettiği söylenilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği söylenilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tepkiler devam ediyor. Olayın araştırılması için 'sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' diyen Iğdır Barosundan sonra, Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu. Gökhan A'nın, delil yetersizliğinden serbest bırakılmasına soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etmişti. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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