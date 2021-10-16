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Son dakika haberleri | ALANYA'DA TIR KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR refüje çarpıp devrildi.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR refüje çarpıp devrildi. Sürüklenerek park halindeki tur otobüsüne çarpan TIR'ın sürücüsünün ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 08.30 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen A.G.'nin kullandığı 41 AFH 896 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Devrilen TIR sürüklenerek, yolun sağında park halindeki tur otobüsüne çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. TIR şoförü A.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, TIR'ın refüje çarparak devrilmesi yer alıyor.

Son dakika haberleri | ALANYA'DA TIR KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri | ALANYA'DA TIR KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri | ALANYA'DA TIR KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri | ALANYA'DA TIR KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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