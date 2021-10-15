Son dakika haberleri | Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5...

AKSARAY (İHA) - Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi. - AKSARAY

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