Son dakika haberleri | Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5...
Son dakika haberler... Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
AKSARAY (İHA) - Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi. - AKSARAY
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