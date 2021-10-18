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15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı Sinop'ta 15 yaşındaki ağabeyi tarafından silahla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

SİNOP (İHA) - 15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP - Sinop'ta 15 yaşındaki ağabeyi tarafından silahla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde 15 yaşındaki R.A.'nın oynadığı silah kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 13 yaşındaki kardeşi Resul A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, 112 ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Resul A. için Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Resul A. köy mezarlığına defnedildi.

Babaları Ahmet A. ve diğer yakınları hüzne boğuldu.

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri
Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu

Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
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