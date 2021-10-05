Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da iki farklı binanın çatılarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da iki farklı binanın çatılarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yarenler ile Dumlupınar Mahallelerindeki iki farklı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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