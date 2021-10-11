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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi

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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü.

Afyonkarahisar'ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında, aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu ölü sayısı 5'e yükseldi. Çok sayıda yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

(Gökten Ceylan/İHA)

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da feci kaza, ölü sayısı 5'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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