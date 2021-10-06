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Son dakika haberleri: Afrika Uzmanı Çinar: "Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan-kazan prensibine dayandırması bir avantaj"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri: Afrika Uzmanı Çinar:

Son dakika haberleri... Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çinar, "Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan-kazan prensibine dayandırması ve tarihi, siyasi olarak bu bölgedeki postkolonyal devletlerin hassasiyetlerine duyarlı tutumunu bir avantaj olarak...

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çinar, " Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan-kazan prensibine dayandırması ve tarihi, siyasi olarak bu bölgedeki postkolonyal devletlerin hassasiyetlerine duyarlı tutumunu bir avantaj olarak nitelendirmek mümkün" dedi.

KAFKASSAM Afrika Uzmanı Çinar, Fransa ile Cezayir arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir'i Fransa düşmanlığıyla itham etmesinin ardından gerilimin tırmandığını belirten Çinar, "Cezayir tarafı bu açıklamaların hemen ardından bir başka devletin kendi iç işlerine karışamayacağını sert bir ifade ile dile getirmiştir. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u görüşmelerde bulunmak için acilen ülkeye çağırırken, Cezayir ordusu da ülkenin hava sahasının Fransız askeri uçaklarına kapatıldığını açıklamıştır. Bu karar Cezayir'in Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un söylemlerinden duyduğu rahatsızlığın boyutunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Fransız hükümetinin Kuzey Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçen yasadışı göçmenler konusunda Kuzey Afrika ülkelerini suçladığını hatırlatan Çinar, "Fransa, Kuzey Afrika ülkelerine ayrılacak vize sayısının düşürüleceğini açıklamıştır. Paris'in bu kararı çok kısa sürede tepki çekerek Cezayir halkının protestolarına neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cezayir'in Türkiye ile yakın ilişkiler kurması Macron'u kaygılandırıyor

Afrika Uzmanı Çinar, Macron'un Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki gelişmelere yön vermeyi isteyen bir lider olmak istediğinin altını çizerek, Türkiye başta olmak üzere birçok aktörü bu bölgede pasifize etmek için çabalamakta olduğunu kaydetti. Cezayir tarafının bu çabaya karşı direnişinin Macron'u rahatsız ettiğini vurgulayan Çinar, "Tebbun'un Fransa'nın bölgede önemli bir rakip olarak gördüğü Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmesi, Akdeniz meselesinde benzer tutumlarda bulunması ve hatta haziran ayında yine bir gazeteye verdiği demeçte 'Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var' demesi Macron hükümetinde derin kaygılara sebebiyet vermiştir" dedi.

"Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan-kazan prensibine dayandırması bir avantaj"

Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir için bu söylem ve uygulamalara devam edeceğini ifade eden Çinar, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelerin rüzgarında Türk dış politikası karar vericileri de Fransa, Kuzey Afrika ve hatta Sahraaltı Afrika'ya yönelik kararlarında oldukça titiz davranmalıdır. Macron'un bölgede Türk varlığından duyduğu rahatsızlık bu kadar aşikar iken bölge devletleri ile geliştirilecek ikili ve çok taraflı ilişkiler Türk dış politikasında önemli bir ivme oluşturup, Fransız neokolonyal politikalarına büyük bir darbe indirebilme potansiyeline de sahiptir. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini kazan-kazan prensibine dayandırması ve tarihi, siyasi olarak bu bölgedeki postkolonyal devletlerin hassasiyetlerine duyarlı tutumunu bir avantaj olarak nitelendirmek mümkün." - ANKARA

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