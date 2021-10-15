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Son dakika haberleri | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 36 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda 36 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda ölü sayısı 36'ya yükseldi.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda ölü sayısı 36'ya yükseldi.

T???????aliban'ın Kandahar kentindeki Basın Sorumlusu Şems Samim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini bildirdi.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Murtaza Zarifi daha önce 30 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye geçen hafta bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

 Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi
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