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Son dakika haberleri... Adıyamanlı gençler işitme engelli çocukların yüzlerini güldürüyorlar

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adıyamanlı gençler işitme engelli çocukların yüzlerini güldürüyorlar

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki gençlik merkezinde gönüllü olarak çalışmalar yapan 4 üniversite öğrencisi, ürettikleri projelerle çocukların hayatlarına dokunuyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki gençlik merkezinde gönüllü olarak çalışmalar yapan 4 üniversite öğrencisi, ürettikleri projelerle çocukların hayatlarına dokunuyor.

Kahta Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen üniversite öğrencileri Kadriye Kurt, Esma Çetinkaya, Hasan Sivil ve işaret dili eğitmeni Ayşe Dokumacı, okuldan artan zamanlarında çocukların gelişimi için projeler hayata geçirmeye karar verdi.

Bu kapsamda bazen köy okullarını ziyaret ederek çevre düzenlemesi yapan bazen de kütüphanesi olmayan okullar için kitap toplayarak kütüphane oluşturan gençler, son olarak adını "Gülümsemeye engel yok" koydukları projeyle Mevlana İlkokulunun işitme engeliler sınıfındaki çocukların yüzünü güldürdü.

İşitme engelli çocuklara okulu sevdirmek ve mutlu olmalarını sağlamak için işaret diliyle şarkılar söyleyen gençler, yüz boyası yaptıkları çocuklara fıkralar anlattıp, palyaço kıyafeti giyerek oyunlar oynadı.

Proje sorumlusu Ayşe Dokumacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukları okulu ve eğiti sevdirmek ve bunu yaparken de eğlendirmek olduğunu söyledi.

İşaret dili eğitmeni olduğunu belirten Dokumacı, "Bu hafta İşitme Engelliler Haftası olduğu için 'Gülümsemeye engel yok' projesini hayata geçirmek istedik. Projemiz bir gençlik çalışanı, üç gençlik gönüllüsünden oluşuyor. Dört kişiyle çok şeyler yapabiliriz düşüncesiyle başladık ve kısa sürede çok güzel faaliyetlere imza attık." dedi.

Ekibin palyaçosu olan Hasan Sivil de güzel sanatlar fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu, okul ve derslerinden kalan tüm zamanını gönüllü faaliyetlerle geçirdiğini kaydetti.

Amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu dile getiren Sivil, çocukların yüzlerinde oluşan bir tebessümün bile kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Sivil, bu tarz faaliyetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Mustafa Karataş ise işitme engelliler sınıfında etkinlik düzenleyen gençlere teşekkür etti.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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