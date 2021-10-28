Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 250 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve iki sallama tabir edilen bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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