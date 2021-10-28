Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 250 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve iki sallama tabir edilen bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.