Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Altınşehir Mahallesi Eğriçayı Köprüsü'nde seyir halindeki 01 ACF 738 plakalı otomobil, refüjde bulunan direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince, otomobilde bulunan Sadık Aşuk ile Ozan Çakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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