Son dakika haberleri | Adıyaman'da balkondan düşen genç kız öldü
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.
İzollu köyünde yaşayan Ayşegül E. (20), ikinci kattaki evin balkonunda temizlik yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayşegül E'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri