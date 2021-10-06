ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA - Haberler
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ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'da, 63 farklı hırsızlık olayına karışıp 600 bin liralık altın, ziynet eşyası, motosiklet ve çeşitli ev aletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 17'si tutuklandı.

ADANA'da, 63 farklı hırsızlık olayına karışıp 600 bin liralık altın, ziynet eşyası, motosiklet ve çeşitli ev aletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı öne sürülen şüphelileri tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından dün şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 500 polisin yer aldığı eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 47 cep telefonu, 3 televizyon, yüzlerce telefon kılıfı, 4 ziynet eşyası, 5 kol saati, 1 motosiklet, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL ele geçirildi.

Şüphelilerin 63 hırsızlık olayına karıştıkları, yaklaşık 600 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası, motosiklet ve çeşitli ev aletleri çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı, 28'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ADANA'DAKİ HIRSIZLIK OPERASYONUNA 17 TUTUKLAMA - Haberler
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