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Son dakika haberleri! Adana'da torbacılara operasyon: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Adana'da torbacılara operasyon: 12 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere dün eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 14,36 gram metamfetamin, 10,07 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Son dakika haberleri! Adana'da torbacılara operasyon: 12 gözaltı

Son dakika haberleri! Adana'da torbacılara operasyon: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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