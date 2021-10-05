Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika gündem haberine göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü Deaş soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Savcılıkça, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Y.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık Y.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Y.A'nın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı belirtildi.

Y.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Y.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

 Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıktı

 Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, Suriye rejimi lideri Esed ile telefonda görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:34:54. #1.12#