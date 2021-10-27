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Son dakika haberleri: Adana'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Adana'da tarihi eser operasyonu

Son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 18 adet bronz sikke ele geçirildi.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 18 adet bronz sikke ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesinde ikamet eden M.E. ve S.Ç. isimli şahısların elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine, adli makamlardan alınan karara istinaden şahısların kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait 18 adet bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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