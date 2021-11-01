Son dakika haberleri: Adana'da oturduğu evi yakarak eşyaları balkondan atan genç gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da oturduğu evi yakarak eşyaları balkondan atan genç gözaltına alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adana'da oturduğu evi yakarak eşyaları balkondan atan genç gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Adana'da oturduğu evi ateşe vererek eşyaları balkondan atan genç, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da oturduğu evi ateşe vererek eşyaları balkondan atan genç, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesi 81103 sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 4'üncü katından duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edeceği sırada yanan evin balkonuna çıkan adı öğrenilemeyen genç, eşyaları aşağıya atmaya başladı.

Yangına müdahale edemeyen ekipler, itfaiye merdiveniyle evin penceresinden içeri girerek genci etkisiz hale getirdi.

Polis ekiplerine teslim edilen genç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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