Son dakika haberleri: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

Son dakika haber: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu iki polis memuru yaralandı.

Trafik polisi A.İ. idaresindeki motosiklet, Çukurova ilçesi Adnan Menderes bulvarında A.K. yönetimindeki 01 NG 668 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki trafik polisi Y.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Adana'da motorize trafik ekibiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı - Haberler
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