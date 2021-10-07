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Son dakika haberleri | Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Adana'da köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Feke ilçesinde bir köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde bir köpeğin inekten süt emmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaleyüzü Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce buzağısı ölen inek ile sokak köpeğinin dostluğu dikkati çekiyor.

Birbirinden hiç ayrılmadıkları belirtilen iki hayvanı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, köpeğin inekten süt emme anını da kaydetti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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