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Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül'den, bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Gül'den, bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın hiçbir büyükelçinin haddi olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın hiçbir büyükelçinin haddi olmadığını belirtti.

Bakan Gül, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Diplomatların, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükellef olduğunu vurgulayan Gül, "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir." ifadesini kullandı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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