Son dakika haberleri... ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son partisi Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, destek paketinin ilk partisinin 10 Ekim'de ve ikinci partisinin 18 Ekim'de Ukrayna'ya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, 60 milyon dolarlık tıbbi ve silah ekipmanını içeren ek uluslararası güvenlik yardımının son partisinin Borispol Havalimanına ulaştığı belirtildi.

ABD, bu sene 250 ve buna ek 60 milyon dolar olarak Ukrayna'ya uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.