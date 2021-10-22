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Son dakika haberleri... ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

Son dakika gündem haberine göre ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son partisi Ukrayna'ya ulaştı.

ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son partisi Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, destek paketinin ilk partisinin 10 Ekim'de ve ikinci partisinin 18 Ekim'de Ukrayna'ya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, 60 milyon dolarlık tıbbi ve silah ekipmanını içeren ek uluslararası güvenlik yardımının son partisinin Borispol Havalimanına ulaştığı belirtildi.

ABD, bu sene 250 ve buna ek 60 milyon dolar olarak Ukrayna'ya uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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