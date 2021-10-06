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ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 yaralı

ABD'nin Texas eyaletindeki Timberview Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki Timberview Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Arlington'daki Timberview Lisesi'nde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün öğrenci olduğu belirtilirken, 1 yaralının ise öğretmen olabileceği aktarıldı. Polis, yaralılardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, saldırganın 18 yaşındaki Timothy George Simpkins olduğunu bildirdi. Polis, silahlı saldırının öğrenciler arasında çıkan bir kavga sonucu yaşanmış olabileceği üzerinde dururken, saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Arlington Emniyet Müdür Yardımcısı Kevin Kolbye ise yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinde kurşun yarası olduğunu belirtti. Arlington Polisi, sosyal medyada saldırganın fotoğrafını paylaşarak, halktan saldırganı bulmak için yardım istedi.

Okul saldırının ardından tecrit altına alınırken, okulun güvenli olduğunun açıklanmasının ardından öğrenciler ailelerine teslim edilmek üzere servislerle başka bir bölgeye nakledildi.

(İHA)

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