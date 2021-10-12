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Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik "Çekirge Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik "Çekirge Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Kolay yoldan haksız kazanç elde ederek, vatandaşların alın terini sömürüp, kazanç sağlayanlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 9 ay süren çalışmalar neticesinde;

SGK Kurumunu zarara uğratır şekilde engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta pirimi düzenleyenlere, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadi-saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yapanlara, hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaparak ve avantajlı esnaf kredisi sağlanacağını vadedenlere, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yapanlar ile iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma-JOKER, DUBLÖR şahıs yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 28 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 hedef şahsa yönelik 12.10.2021 tarihinde 'ÇEKİRGE' kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüpheli şahıslardan 235'i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek. - ANKARA

Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı Çekirge Operasyonu

Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı Çekirge Operasyonu

Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı Çekirge Operasyonu

Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı Çekirge Operasyonu

Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı Çekirge Operasyonu

Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı Çekirge Operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı 'Çekirge Operasyonu' - Haberler
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