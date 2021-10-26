Son dakika haberi... 8 yaşındaki çocuk banyoda elektrik çarpması sonucu öldü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - 8 yaşındaki çocuk banyoda elektrik çarpması sonucu öldü

Şofbendeki elektrik kaçağı 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, duş almak için girdiği banyoda şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Sarıbaşak Mahallesi'inde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Abik Enver Arı, duş almak için girdiği banyoda şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Girdiği banyodan uzun süre çıkamayan küçük çocuktan haber alamayan ailesi, banyoya girdiklerinde küçük çocuğu yerde hareketsiz şekilde buldu. Daha sonra durum 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi.

Hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 3 gün boyunca yaşam savaşı veren Abik Enver Arı, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.