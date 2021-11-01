Bingöl'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
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Bingöl'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'de bir otomobilin, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir otomobilin, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AP 977 plakalı otomobilin dün, Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Ümit Özgürdemir'in (29) kullandığı 34 BPD 460 plakalı otomobile çarptığı, Özgürdemir'in otomobilinin de önündeki halk otobüsüne çarptığı kaza, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Üç kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntülerde, 12 AP 977 plakalı otomobilin süratle trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı, Özgürdemir'in kullandığı otomobilin de önünde bekleyen halk otobüsüne çarptığı görülüyor.

Bingöl'de dün meydana gelen trafik kazasında sürücü Özgürdemir ile yolculardan Merve Kandemir (23) ve Yüksel Buketçi (26) yaralanmış, yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Bingöl'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bingöl'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri
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