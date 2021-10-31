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Son dakika haberleri! 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasında

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil ile belediye halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil ile belediye halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu ve Mithatpaşa caddelerinin birleştiği yerde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile yola giren Fatma T. idaresindeki 34 JF 6432 plakalı otomobil çapıştı. Otobüs daha sonra yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Kazada sürücülerle otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alındı.Kaza anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün ilerlediği sırada yola giren otomobile çarpması, otomobilin parçalarının etrafa dağılması ve otobüsün trafik tabelasına çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri! 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasında

Son dakika haberleri! 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasında

Son dakika haberleri! 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasında

Son dakika haberleri! 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün kamerasında

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri
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