Son dakika haberleri... 20 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, polisin sıkı takibiyle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... 20 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, polisin sıkı takibiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 20 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi, polisin sıkı takibiyle yakalandı

Son dakika haberleri... ÇORUM'da 14 ayrı hırsızlık olayından aranan, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Galip Mayalı (45), polisin sıkı takibiyle yakalanıp, tutuklandı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da 14 ayrı hırsızlık olayından aranan, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Galip Mayalı (45), polisin sıkı takibiyle yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ağustos ve eylül aylarında araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin Galip Mayalı olduğu ve Çorum'da bulunduğu bilgisine ulaştı. Polisin izini sürdüğü Mayalı, bu sırada 4 farklı araçtan daha hırsızlık yaptı. İhbarları değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin yerini belirledi. Polisi görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan Galip Mayalı, sanayi sitesinde kıstırılarak yakalandı. 14 ayrı hırsızlık olayından aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Galip Mayalı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Galip Mayalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan açıklama: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den korkutan açıklama: Test yaptığımız her 100 kişiden 20'si pozitif çıkıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title