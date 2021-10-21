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Son dakika haberleri: 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, dün bir kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.D.'yi aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri
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