Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcıları yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve malzeme ele geçirildiYapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde...

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcıları yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve malzeme ele geçirildi

Yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik bir çalışma başlattı. Kent genelinde 11 mahallede bulunan 22 adrese Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda,14 şüpheli şahıs ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yakalandı. Yapılan çalışmalarda; 150,65 gram gelen metamfetamin maddesi; 79 gram gelen bonzai maddesi; 450 adet sentetik ecza hap; 43,32 gram gelen esrar maddesi; 3 adet ecstasy hap maddesi; 1 adet hassas terazi; 5 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 8 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma

Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma

 Baskın sırasında ilginç anlar! Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu

Baskın sırasında ilginç anlar! Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına koydu

 Kendisini yaralayan arkadaşından intikam almak için ikizini 'Kana kan' diyerek öldürtmüş

Kendisini yaralayan arkadaşından intikam almak için ikizini "Kana kan" diyerek öldürtmüş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Bülent Ersoy Müge Anlı Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Caner Erkin Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:56:22. #1.17#