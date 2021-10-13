Son dakika haberleri: 11 mahalledeki 22 adrese uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcıları yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve malzeme ele geçirildi

Yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik bir çalışma başlattı. Kent genelinde 11 mahallede bulunan 22 adrese Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda,14 şüpheli şahıs ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yakalandı. Yapılan çalışmalarda; 150,65 gram gelen metamfetamin maddesi; 79 gram gelen bonzai maddesi; 450 adet sentetik ecza hap; 43,32 gram gelen esrar maddesi; 3 adet ecstasy hap maddesi; 1 adet hassas terazi; 5 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ve 8 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ESKİŞEHİR