Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MUĞLA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ANTALYA (DHA) - MUĞLA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Muğla- Antalya karayolu Sarnıç mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralandığı belirlenen 3 kişi, yapılan tedavilerin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı..

Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci kamerada

Boyu kadar balığı oltayla avlayan gencin sevinci kamerada

 EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİNİ MARKETTE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI

 İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:35:44. #1.13#