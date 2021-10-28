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Son dakika haberi: Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Zihinsel engelli kayıp kadın jandarma tarafından bulundu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da dün akşamdan beri kayıp olan zihinsel engelli kadın, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da dün akşamdan beri kayıp olan zihinsel engelli kadın, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa ilçesi Karalar Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 52 zihinsel engeli bulunan T.E. (21) isimli kadın, dün akşam saat 19.00 sıralarında evden ayrılmasının ardından kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatan Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını evine yaklaşık 2 kilometre mesafede buldu. Kadın ailesine teslim edildi. - ANTALYA

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