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Son dakika haberi | Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yozgat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haber... Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sorgun ilçesinden Yozgat merkeze giden O.Ç. idaresindeki 66 AAG 457 plakalı otomobil, Alaca kavşağında Ş.T. yönetimindeki 07 FYT 84 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi.

Kazada, içerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobildeki Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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