Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var - Haberler
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Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 'Yeşil Reçete' operasyonunda 808 Pregabalin etken maddeli ilaç ele geçirilirken aralarında doktor ve eczane sahiplerinin de bulunduğu şebeke üyesi 26 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 'Yeşil Reçete' operasyonunda 808 Pregabalin etken maddeli ilaç ele geçirilirken aralarında doktor ve eczane sahiplerinin de bulunduğu şebeke üyesi 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucu maddelere ulaşamayan kişilere yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarının satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dedektif gibi çalışan jandarma ekipleri, 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Ekim tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla ilçelerinde 199 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

ADRESLERDE ELE GEÇİRİLENLER ŞOK ETTİ

Olayla ilgili 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda, 808 adet Pregabalin etken maddeli ilaç, 7 bin 78 adet reçete, 2 bin 42 adet kimlik fotokopisi, 1 adet para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

ARALARINDA DOKTOR VE DOKTOR YAKINLARI İLE ECZANE SAHİPLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi ve 4 irtibatçı/satıcı olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Mustafa İç/İHA)

Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

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